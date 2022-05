Torre Spaccata, Unione Inquilini: sindaco Gualtieri ci incontri (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – “Invita ieri la diffida al sindaco Roberto Gualtieri, ad U.N.E.P. presso il Tribunale di Roma e al Prefetto di Roma Matteo Piantedosi per conto di una famiglia dell’occupazione di Torre Spaccata sulla quale è pendente procedimento esecutivo con udienza per la vendita fissata al 19 luglio 2022 e nell’ambito del quale il Giudice ha disposto la liberazione dell’immobile.” “Chiediamo subito un incontro con sindaco e il Prefetto per definire la questione delle famiglie di Torre Spaccata con le quali stiamo presentando i ricorsi alla commissione sui diritti economici, sociali e culturali dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite”, spiega Silvia Paoluzzi dell’esecutivo nazionale Unione Inquilini. “L’Onu ha risposto chiedendo di non ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – “Invita ieri la diffida alRoberto, ad U.N.E.P. presso il Tribunale di Roma e al Prefetto di Roma Matteo Piantedosi per conto di una famiglia dell’occupazione disulla quale è pendente procedimento esecutivo con udienza per la vendita fissata al 19 luglio 2022 e nell’ambito del quale il Giudice ha disposto la liberazione dell’immobile.” “Chiediamo subito un incontro cone il Prefetto per definire la questione delle famiglie dicon le quali stiamo presentando i ricorsi alla commissione sui diritti economici, sociali e culturali dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite”, spiega Silvia Paoluzzi dell’esecutivo nazionale. “L’Onu ha risposto chiedendo di non ...

