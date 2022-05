Terremoto, scossa fortissima nel sud del Perù: magnitudo 7.2, la gente scappa in strada (Di giovedì 26 maggio 2022) Terremoto in Perù oggi . Una violenta scossa di magnitudo 7.2, registrata alle 14.02 italiane (alle 7.02 locali), ha fatto tremare la terra nel Sud del Paese. La scossa è stata registrata dall'... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022)inoggi . Una violentadi7.2, registrata alle 14.02 italiane (alle 7.02 locali), ha fatto tremare la terra nel Sud del Paese. Laè stata registrata dall'...

Advertising

DPCgov : #20maggio 2012 un forte #terremoto colpì la pianura padana emiliana seguito, dopo 9 giorni, da una seconda scossa c… - Quirinale : #Mattarella: Sono trascorsi 10 anni dalla prima forte scossa di #terremoto del 20 maggio in #Emilia e dai giorni dr… - DANI56 : RT @RaiNews: La scossa presenta un valore di magnitudo elevato, tanta paura tra la popolazione, ma per ora non si hanno notizie di danni a… - davide_del : RT @RaiNews: La scossa presenta un valore di magnitudo elevato, tanta paura tra la popolazione, ma per ora non si hanno notizie di danni a… - RaiNews : La scossa presenta un valore di magnitudo elevato, tanta paura tra la popolazione, ma per ora non si hanno notizie… -