Renzi: Per uscire dalla povertà serve il lavoro non i sussidi! (Di giovedì 26 maggio 2022) di Matteo Renzi. Sono drammatiche le immagini che arrivano dal Texas dove un diciottenne ha aperto il fuoco e ha ucciso 19 bambini della scuola elementare e almeno un adulto. La diffusione incontrollata delle armi è devastante. La strage di ieri sera deve essere l’occasione per cambiare la legge sulle armi negli Stati Uniti d’America. Ma il dolore atroce e senza fine di quelle Leggi su freeskipper (Di giovedì 26 maggio 2022) di Matteo. Sono drammatiche le immagini che arrivano dal Texas dove un diciottenne ha aperto il fuoco e ha ucciso 19 bambini della scuola elementare e almeno un adulto. La diffusione incontrollata delle armi è devastante. La strage di ieri sera deve essere l’occasione per cambiare la legge sulle armi negli Stati Uniti d’America. Ma il dolore atroce e senza fine di quelle

Advertising

fattoquotidiano : Renzi rilancia il referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Così, quando lo perde, si ritira di nuovo dall… - elio_vito : Renzi annuncia, di nuovo, che raccoglierà le firme per abolire il reddito di cittadinanza. Non è un riformista ma u… - elio_vito : Ho firmato la petizione per chiedere le dimissioni di Renzi, dite che pare brutto????? - protoromantica : RT @Achinucco: HO APPENA FIRMATO LA PETIZIONE PER CHIEDERE LE DIMISSIONI DI RENZI. Fatelo! L’Italia non può tollerare oltre la presenza di… - bushido01 : attesa spasmodica per la foto di renzi con de mita. luciano nobili sta già in archivio a cercarla -