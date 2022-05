Nuovi guai per Kevin Spacey: incriminato per abusi sessuali su tre uomini (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attore 62enne Kevin Spacey è incriminato di 4 capi di imputazione per aggressione sessuale contro tre uomini dalle autorità britanniche. Spacey avrebbe anche «indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali penetranti senza consenso ad agosto 2008», riferisce Rosemary Ainslie, a capo della Special Crime Division, presso la procura della Corona, citata dal Crown Prosecution Service (Cps). Le accuse sono arrivate a seguito di una revisione delle prove raccolte nelle indagini delle autorità di Scotland Yard. Le prime due violenze sessuali risalirebbero a marzo 2005, la terza ad agosto dello stesso anno e la quarta ad agosto 2013. Diverse di queste accuse riguarderebbero il periodo in cui l’attore si trovava a capo della direzione artistica del teatro Old Vic di ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) L’attore 62ennedi 4 capi di imputazione per aggressione sessuale contro tredalle autorità britanniche.avrebbe anche «indotto una persona a impegnarsi in attivitàpenetranti senza consenso ad agosto 2008», riferisce Rosemary Ainslie, a capo della Special Crime Division, presso la procura della Corona, citata dal Crown Prosecution Service (Cps). Le accuse sono arrivate a seguito di una revisione delle prove raccolte nelle indagini delle autorità di Scotland Yard. Le prime due violenzerisalirebbero a marzo 2005, la terza ad agosto dello stesso anno e la quarta ad agosto 2013. Diverse di queste accuse riguarderebbero il periodo in cui l’attore si trovava a capo della direzione artistica del teatro Old Vic di ...

Adnkronos : Nuovi guai per #KevinSpacey. #ultimora - infoitcultura : Kevin Spacey, nuovi guai per l'attore: spuntano altre accuse di reati sessuali - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Nuovi guai per Kevin Spacey, è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre uomini # KevinSpacey - BestMovieItalia : Kevin Spacey, nuovi guai per l'attore: spuntano altre accuse di reati sessuali - - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Nuovi guai per Kevin Spacey, è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre uomini # KevinSpacey -