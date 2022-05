L’Italkarate brilla agli Europei | altre tre finali conquistate

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora a vele spiegate l’Italia Team del karate, con una seconda giornata di eliminatorie fantastica a Gaziantep per i Campionati2022. Sono ben 3 infatti leper l’orooggi, da Angelo Crescenzo, Erminia Perfetto e la squadra femminile di kata, alle quali si aggiungono anche leper il bronzo che andranno a disputare Veronica Brunori e la squadra maschile di kata. Registriamo, dunque, 5su 6 categorie in gara e il passaggio del primo turno (i sedicesimi) della squadra maschile di kumite che ha battuto i georgiani 3-0. L’inizio scoppiettante di questa mattina è targato Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti che nel kata a squadre si sono piazzate in prima posizione in tutti e tre i gironi, accendendo così allassima di domenica ...