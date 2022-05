Lavoro | Cida | coordinare investimenti e interventi per i giovani

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Labitalia) - “Glie gliin materia di politiche attive per ille devono essere gestiti in maniera coordinata, continuativa ed efficace per garantire che i nostripossano essere gli artefici di un futuro equo e sostenibile per il Paese, anche in una dimensione internazionale e globale”. Lo ha detto Licia Cianfriglia, vicepresidente, intervenendo oggi al tavolo di partenariato per il Pnrr in occasione dell'audizione della ministra per le Politicheli Fabiana Dadone. Cianfriglia ha sottolineato la rinnovata e costante disponibilità dei manager, detentori di competenze qualificate in tutti i settori produttivi privati e pubblici, a fare la loro parte mettendo a disposizione know ...