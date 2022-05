Investe cinghiale e finisce contro un muro | muore 17enne

(Di giovedì 26 maggio 2022) Un ragazzo non ancora maggiorenne alla guida di un'auto nonostante non avesse la patente, unche compare sulla strada all'improvviso, l'impatto e lo schiantoun. E' morto così, a Caserta, il...

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il 17enne alla guida della Ford Fiesta dei genitori ha centrato unsbucato improvvisamente sulla sede stradale - l'animale è morto - perdendo il ...INCIDENTE PER UN 17ENNE:E MUORE Il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni ad agosto, guidava l'auto senza avere preso la patente e senza il consenso dei genitori . Grave anche l'...Guidava l’auto senza patente e senza il consenso dei genitori il 17enne (avrebbe compiuto 18 anni ad agosto) morto la scorsa notte in seguito ad un incidente ...Guidava l'auto senza avere preso la patente e senza il consenso dei genitori, il 17enne che avrebbe compiuto 18 anni ad agosto, morto la scorsa notte in seguito ad un incidente ...