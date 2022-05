Il Silenzio è la nuova serie spagnola di Netflix, un thriller psicologico con Aron Piper di Elite (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Silenzio è la nuova scommessa di Netflix in lingua spagnola. La serie era stata annunciata nell’ottobre scorso e solo a maggio 2022 la produzione, che è curata da Alea Media, è partita con l’inizio delle riprese. Il Silenzio è un thriller creato e scritto da Aitor Gabilondo, che ha già firmato la controversa serie Patria per HBO, adattando l’omonimo romanzo di Fernando Aramburu. In questo caso il produttore e sceneggiatore ha preannunciato un progetto, composto da sei episodi, sul genere del thriller psicologico, che indaga “sui mostri che generano silenzi e parole non dette“. In particolare Il Silenzio è imperniata sulla “personalità di un giovane uomo inspiegabilmente violento e l’approccio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilè lascommessa diin lingua. Laera stata annunciata nell’ottobre scorso e solo a maggio 2022 la produzione, che è curata da Alea Media, è partita con l’inizio delle riprese. Ilè uncreato e scritto da Aitor Gabilondo, che ha già firmato la controversaPatria per HBO, adattando l’omonimo romanzo di Fernando Aramburu. In questo caso il produttore e sceneggiatore ha preannunciato un progetto, composto da sei episodi, sul genere del, che indaga “sui mostri che generano silenzi e parole non dette“. In particolare Ilè imperniata sulla “personalità di un giovane uomo inspiegabilmente violento e l’approccio ...

