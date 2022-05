Il progetto Wonders racconta l’Italia delle meraviglie con i podcast geo-localizzati di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu su Loquis (Di giovedì 26 maggio 2022) È stato presentato oggi a Roma, a Palazzo Borromeo, il progetto “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie”. Alla presenza di Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia, Franco Iseppi, Presidente del Touring Club, Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia e Carlo Bogliotti, AD di Slow Food Editore. Wonders – che rappresenta l’evoluzione di Sei in un Paese Meraviglioso – si pone l’obiettivo di prendere per mano il viaggiatore in ogni momento della sua esperienza, dalla partenza all’arrivo, «in modo innovativo e personalizzato», come ha sottolineato Roberto Tomasi, AD di Autostrade. E lo fa mettendo a disposizione strumenti digitali e fisici distribuiti sulla rete di autostrade e anche nelle aree di servizio. «Crediamo da ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) È stato presentato oggi a Roma, a Palazzo Borromeo, il. Scopri”. Alla presenza di Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Roberto Tomasi, AD di Autostrade per, Franco Iseppi, Presidente del Touring Club, Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia e Carlo Bogliotti, AD di Slow Food Editore.– che rappresenta l’evoluzione di Sei in un Paese Meraviglioso – si pone l’obiettivo di prendere per mano il viaggiatore in ogni momento della sua esperienza, dalla partenza all’arrivo, «in modo innovativo e personalizzato», come ha sottolineato Roberto Tomasi, AD di Autostrade. E lo fa mettendo a disposizione strumenti digitali e fisici distribuiti sulla rete di autostrade e anche nelle aree di servizio. «Crediamo da ...

