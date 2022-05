Guerra in Ucraina, la Russia ha attaccato 40 città nel Donetsk e Lugansk (Di giovedì 26 maggio 2022) Le truppe russe hanno attaccato, nelle ultime ore, più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Le vittime, secondo fonti di Kiev, sarebbero cinque e 12 i feriti (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, sotto attacco le regioni di Donetsk e Lugansk. Vittime e feriti tra i civili “I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti”, scrive su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate dell’Ucraina. Sono oltre 8mila i prigionieri di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Le truppe russe hanno, nelle ultime ore, più di 40nelle regioni di. Le vittime, secondo fonti di Kiev, sarebbero cinque e 12 i feriti (qui tutti gli articoli sullain).in, sotto attacco le regioni di. Vittime e feriti tra i civili “I nemici hanno sparato contro più di 40nelle regioni di, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti”, scrive su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze armate dell’. Sono oltre 8mila i prigionieri di ...

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - caritas_milano : Nel mondo 276milioni di persone soffrono di fame acuta. Altri 47milioni si stanno aggiungendo a causa della #guerra… - Pholey_vn : RT @gennaroromito: L’Ucraina é la vittima sacrificale scelta dagli USA per muovere guerra alla Russia. Gli ucraini, in definitiva, sono dei… - PAOLAGOSTINI : RT @ANTONINORABOTTI: Soros: «L'invasione in Ucraina potrebbe far partire la Terza guerra mondiale. E la nostra civiltà potrebbe non sopravv… -