Giubileo di Platino, ecco quando vedremo Harry e Meghan a Londra (Di giovedì 26 maggio 2022) È quanto apprende il Daily Mail: i duchi di Sussex non saranno sul balcone di Buckingham Palace il 2 giugno, ma parteciperanno alla funzione del giorno dopo in Cattedrale. E per la prima volta dopo anni si troveranno faccia a faccia con tutta la Royal Family Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 maggio 2022) È quanto apprende il Daily Mail: i duchi di Sussex non saranno sul balcone di Buckingham Palace il 2 giugno, ma parteciperanno alla funzione del giorno dopo in Cattedrale. E per la prima volta dopo anni si troveranno faccia a faccia con tutta la Royal Family

Lokiseyes : RT @_blackpinkita: [PHOTO] Le BLACKPINK hanno preso parte ai festeggiamenti dell'ambasciata britannica in Corea @UKinKorea per il giubileo…