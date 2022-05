Ciriaco De Mita morto a 94 anni | i funerali domani a Nusco con Mattarella

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - Tommasolabate : “La semplificazione dà l’idea della precisione, in realtà nasconde la mancanza di pensiero. Parlare è ricco di dubb… - Rossano51892522 : RT @mariolavia: È morto Ciriaco De Mita, persona di grande intelligenza e sensibilità democratica. La Prima Repubblica si spegne - comedian72 : RT @VincenzoDeLuca: Scompare con Ciriaco De Mita uno dei massimi esponenti del cattolicesimo democratico del nostro Paese. È stato il polit… -

Gli annali ufficiali italiani ab Republica condita, che poi sono 'La cronologia della Storia d'Italia' della Deagostini, citano per la prima volta Dea pagina 631, anno domini 1964, per ...Per Nusco, il suo paese in provincia di Avellino, è stato un benefattore, un politico vecchia maniera, di quelli che conoscono i paesani uno ad uno. Uomo potente, democristiano doc ,Deè stato eletto la prima volta in Parlamento nel 1963. Una carriera lunghissima la sua. La volata la prese con i primi incarichi da ministro fino alla conquista, sul finire degli anni ...Atripalda - “Esprimo il mio personale cordoglio e quello della Città di Atripalda per la scomparsa di Ciriaco De Mita, figura di primo piano della politica e delle istituzioni italiane. La sua azione ...(Adnkronos) – “Ciriaco De Mita è stato un pezzo di storia di questo Paese. Era il mito di mio padre e della sinistra Dc. Io invece ci ho discusso e litigato molto. Oggi rendo omaggio alla sua vita e ...