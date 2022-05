Camila Giorgi-Putintseva oggi | Roland Garros 2022 | a che ora inizia | canale tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) In seguito al successo in rimonta contro la cinese Shuai Zhang,tornerà in campoper disputare il suo secondo turno al. Sulla terra rossa francese l’azzurra classe 1991 affronterà Yulia(n.37 del ranking) in un match che si preannuncia davvero imprevedibile. Tra l’italiana e la kazaka non ci sono precedenti. La partita trae Yuliasarà il terzo match di giornata sul Court 6 (il primo scontro comincerà alle 11:00). Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport 1 o 2 e in direttasu Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e NOW. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere ...