Calciomercato Inter | Marotta perde pezzi | adesso è ufficiale

Leggi su serieanews

(Di giovedì 26 maggio 2022), non ci sono solo possibili colpi in entrata ma c’è anche chi è in procinto di lasciare: ora l’addio èL’lavora per le operazioni da compiere sul mercato. I nerazzurri pensano allora ai profili più indicati per andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ma, oltre a coloro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.