Basket, playoff Serie A2 2021/2022: Piacenza batte Scafati e porta la serie sul 2-1 (Di giovedì 26 maggio 2022) L’UCC Assigeco Piacenza batte in casa la Givova Scafati nella gara-3 delle semifinali dei playoff della serie A2 2021/2022 di Basket portando la serie sul 2-1. Fallisce dunque il match point la formazione ospite, in doppio vantaggio dopo i due incontri casalinghi. DeVoe miglior marcatore a quota 21 punti. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Dopo un primo equilibrio fino all’8-8, Piacenza allunga sul 14-10 e resta avanti fino al 16-16, quando Scafati trova il sorpasso e prova a scappare via sul 16-22 rischiando però sul finale e chiudendo il primo quarto in vantaggio di un solo punto, 21-22. Tanto ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) L’UCC Assigecoin casa la Givovanella gara-3 delle semifinali deidellaA2dindo lasul 2-1. Fallisce dunque il match point la formazione ospite, in doppio vantaggio dopo i due incontri casalinghi. DeVoe miglior marcatore a quota 21 punti. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI LA PARTITA – Dopo un primo equilibrio fino all’8-8,allunga sul 14-10 e resta avanti fino al 16-16, quandotrova il sorpasso e prova a scappare via sul 16-22 rischiando però sul finale e chiudendo il primo quarto in vantaggio di un solo punto, 21-22. Tanto ...

