Andy Fletcher | morto il tastierista dei Depeche Mode | aveva 60 anni La band | ' Siamo sotto choc'

Advertising

fanpage : ?? ULTIM'ORA È morto Andrew Fletcher, tastierista e manager britannico leader dei Depeche Mode: - SkyTG24 : E' morto Andrew Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode - fanpage : 'Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della f… - DiegoFCJ : RT @SkyTG24: E' morto Andrew Fletcher, il tastierista dei Depeche Mode - Alieninaship : RT @LiveNationIT: Andy Fletcher è stato un incredibile musicista e membro fondatore di uno dei gruppi più iconici di sempre, i Depeche Mode… -

... che ha scritto su Twitter: "Siamo sconvolti dall'insostenibile tristezza per la morte prematura del nostro caro amico, membro della famiglia e del gruppo"Fletch"". Immagine di ...È morto, tastierista dei Depeche Mode . Il musicista aveva 60 anni. Lo comunica la band britannica con un post sui social: 'Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la prematura ...“Siamo scioccati e travolti dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy ‘Fletch’ Fletcher”. Visualizza questo post su Instagram Un ...“Siamo scioccati e devastati dalla tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro di famiglia e compagno di band Andy 'Fletch' Fletcher”, ha scritto la formazione capitanata da ...