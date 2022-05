A che ora passa il Giro d’Italia oggi: Borgo Valsugana-Treviso. Programma preciso, paesi attraversati, quando vederlo sotto casa (Di giovedì 26 maggio 2022) oggi giovedì 26 maggio va in scena la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022: 156 km da Borgo Valsugana a Treviso. Si tratta di una delle frazioni più semplice dell’intera Corsa Rosa, l’intermezzo tra le tante montagne previste nella terza settimana. Si tratta dell’ultima occasione a disposizione dei velocisti, tutto lascia pensare a una volata altamente spettacolare prima del fine settimana conclusivo. La frazione si snoda tra Trentino Alto Adige e Veneto. Verranno attraversate le province di Trento, Vicenza, Belluno, Treviso. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la diciottesima tappa del Giro ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022)giovedì 26 maggio va in scena la diciottesima tappa del2022: 156 km da. Si tratta di una delle frazioni più semplice dell’intera Corsa Rosa, l’intermezzo tra le tante montagne previste nella terza settimana. Si tratta dell’ultima occasione a disposizione dei velocisti, tutto lascia pensare a una volata altamente spettacolare prima del fine settimana conclusivo. La frazione si snoda tra Trentino Alto Adige e Veneto. Verranno attraversate le province di Trento, Vicenza, Belluno,. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti ie le località attraversate durante la diciottesima tappa del...

Advertising

FBiasin : La mezz’ora post #InterSamp è stata una cosa “rara”, molto bella, ed è la dimostrazione che dare tutto è l’unica co… - antoclerici : E' ora di regolamentare l'uso di armi negli Usa. Una lobby pericolosa e radicata. Non e' possibile che si possano c… - AlexBazzaro : In tv e sui giornali la narrazione è già cambiata da “la riforma del catasto non porta nuove tasse” a “è giusto che… - ghioldip : RT @SeanFonnery: Ora cercano di giustificare lo sbarco di migliaia di clandestini per la guerra in Ucraina . Ma possibile che in questo Pae… - Moro64476241 : RT @OfficialTozzi: Dopo che hanno lucrato per decenni sul bene demaniale, rendendo difficile l'accesso e spesso usando cemento e costruendo… -