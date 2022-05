Una Vita, anticipazioni 25 maggio 2022: un misterioso telegramma (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella puntata Una Vita di oggi 25 maggio 2022 José riceverà un misterioso telegramma, ma non si tratterà di brutte notizie. L'uomo, infatti, una volta che leggerà il contenuto dello scritto, sarà molto felice. Nel frattempo, i proprietari del ristorante chiederanno all'uomo di giudicare il menù. Infine, Casilda e Jacinto non sapranno più cosa fare per far riappacificare Fabiana e Servante. Una Vita anticipazioni 25 maggio 2022: José giudica il menu degustazione del ristorante Carmen e Rosina sono diventate socie dopo l'acquisto del ristorante in società dei loro rispettivi mariti, ovvero Ramon e Liberto. Le due inizieranno subito a gestire l'attività, ma finiranno per scontrarsi più di una volta a causa della divergenza di vedute su ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella puntata Unadi oggi 25José riceverà un, ma non si tratterà di brutte notizie. L'uomo, infatti, una volta che leggerà il contenuto dello scritto, sarà molto felice. Nel frattempo, i proprietari del ristorante chiederanno all'uomo di giudicare il menù. Infine, Casilda e Jacinto non sapranno più cosa fare per far riappacificare Fabiana e Servante. Una25: José giudica il menu degustazione del ristorante Carmen e Rosina sono diventate socie dopo l'acquisto del ristorante in società dei loro rispettivi mariti, ovvero Ramon e Liberto. Le due inizieranno subito a gestire l'attività, ma finiranno per scontrarsi più di una volta a causa della divergenza di vedute su ...

