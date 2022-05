Ultime Notizie – Gb, rapporto partygate: “Comportamenti non all’altezza di un governo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quanto accaduto “non è stato all’altezza” degli standard richiesti a una leadership e “molti resteranno sgomenti per il fatto che un comportamento di questo tipo abbia avuto luogo nel cuore del governo”. Lo scrive Sue Gray nel rapporto ‘partygate’ che inchioda alle loro responsabilità funzionari britannici di alto livello, compreso il primo ministro Boris Johnson, per aver violato le norme anti-Covid durante il lockdown. Riferendosi a un evento tenutosi il 18 giugno 2020 – una festa nell’Ufficio di gabinetto per celebrare la partenza di un funzionario di Downing Street – Gray parla di una quantità eccessiva di alcol consumata. “L’evento è durato diverse ore” e “c’è stato un consumo eccessivo di alcol da parte di alcuni individui”, afferma il rapporto, che parla anche di “un piccolo alterco” tra due ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quanto accaduto “non è stato” degli standard richiesti a una leadership e “molti resteranno sgomenti per il fatto che un comportamento di questo tipo abbia avuto luogo nel cuore del”. Lo scrive Sue Gray nel’ che inchioda alle loro responsabilità funzionari britannici di alto livello, compreso il primo ministro Boris Johnson, per aver violato le norme anti-Covid durante il lockdown. Riferendosi a un evento tenutosi il 18 giugno 2020 – una festa nell’Ufficio di gabinetto per celebrare la partenza di un funzionario di Downing Street – Gray parla di una quantità eccessiva di alcol consumata. “L’evento è durato diverse ore” e “c’è stato un consumo eccessivo di alcol da parte di alcuni individui”, afferma il, che parla anche di “un piccolo alterco” tra due ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - ParliamoDiNews : Nel ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo torna “Libera la natura” al “Giardino” - BlogSicilia - Ultime notizie da… - ParliamoDiNews : Ayala, la mafia sarà sconfitta - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia #casaminutella #giovannifalcone… - Andrea_V_73 : '#Ucraina ultime notizie. #Lagarde (#Bce): #Ue acquisti in comune l’#energia. #Russia rimborserà il suo debito este… - junews24com : Igor Juve: nuovo nome in difesa per sostituire Chiellini. Le ultime novità - -