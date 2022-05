Stranger Things 4, dove eravamo rimasti? Il recap di Netflix raccontato dal cast (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stranger Things 4 sta per debuttare su Netflix, con la prima parte in arrivo il 27 maggio e la seconda il 1° luglio (qui la nostra recensione in anteprima). Ma dove eravamo rimasti nell’universo dell’immaginaria Hawkins tra mostri del Sottosopra, sacrifici umani e teenager in amore? Dopo quasi due anni dall’ultima stagione, urge una ricapitolazione. Ci ha pensato Netflix, affidandola al cast della serie. In vista di Stranger Things 4, lo streamer ha realizzato un riassunto super-sintetico affidato alle voci e ai volti di Winona Ryder (Joyce Byers nella serie), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)4 sta per debuttare su, con la prima parte in arrivo il 27 maggio e la seconda il 1° luglio (qui la nostra recensione in anteprima). Manell’universo dell’immaginaria Hawkins tra mostri del Sottosopra, sacrifici umani e teenager in amore? Dopo quasi due anni dall’ultima stagione, urge una ricapitolazione. Ci ha pensato, affidandola aldella serie. In vista di4, lo streamer ha realizzato un riassunto super-sintetico affidato alle voci e ai volti di Winona Ryder (Joyce Byers nella serie), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), ...

