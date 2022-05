Sanità: 32% infermieri vittima di violenze in 1 anno ma 125mila casi sommersi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - Il 32,3% degli infermieri in Italia, pari a circa 130mila professionisti, nell'ultimo anno ha subito violenza durante i turni di lavoro. Ma 125mila casi sono casi sommersi. Per il 75% le vittime sono state donne. E' quanto emerge dalla ricerca Cease-it (Violence against nurses in the work place), conclusa ad aprile 2021 e svolta da 8 università italiane, (capofila l'università di Genova) su iniziativa della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). Numeri che, in molti casi - sottolinea la Fnopi - non sono intercettati e registrati in quanto le aggressioni non vengono neppure denunciate perché ormai sono percepite e considerate, dagli stessi infermieri, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - Il 32,3% degliin Italia, pari a circa 130mila professionisti, nell'ultimoha subito violenza durante i turni di lavoro. Masono. Per il 75% le vittime sono state donne. E' quanto emerge dalla ricerca Cease-it (Violence against nurses in the work place), conclusa ad aprile 2021 e svolta da 8 università italiane, (capofila l'università di Genova) su iniziativa della Federazione nazionale degli Ordini delle professionistiche (Fnopi). Numeri che, in molti- sottolinea la Fnopi - non sono intercettati e registrati in quanto le aggressioni non vengono neppure denunciate perché ormai sono percepite e considerate, dagli stessi, come ...

