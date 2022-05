Ruby ter, chiesti sei anni di reclusione per Silvio Berlusconi, cinque per Karima El Mahroug (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sei anni di reclusione. Questa è la richiesta che il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno avanzato per Silvio Berlusconi nell’ambito del processo Ruby ter. Il capo di imputazione per l’ex premier è quello di corruzione in atti giudiziari. Nell’inchiesta sulle somme di denaro versate alle “Olgettine” affinché testimoniassero a favore di Berlusconi, l’accusa ha sollecitato anche 5 anni di reclusione per la stessa Ruby, Karima El Mahroug, per corruzione in atti giudiziari, oltre alla confisca di 5 milioni di euro. «Ricordate la moglie di Mario Chiesa che va a vuotare il sacco? Ruby esplode nel 2014». Così nella requisitoria cominciata oggi, il pm ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Seidi. Questa è la richiesta che il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno avanzato pernell’ambito del processoter. Il capo di imputazione per l’ex premier è quello di corruzione in atti giudiziari. Nell’inchiesta sulle somme di denaro versate alle “Olgettine” affinché testimoniassero a favore di, l’accusa ha sollecitato anche 5diper la stessaEl, per corruzione in atti giudiziari, oltre alla confisca di 5 milioni di euro. «Ricordate la moglie di Mario Chiesa che va a vuotare il sacco?esplode nel 2014». Così nella requisitoria cominciata oggi, il pm ...

