Roland Garros 2022 | Alcaraz sensazionale | batte Ramos dopo una maratona di 4h34? e centra il terzo turno

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Carlosvince il match più bello di questoe si qualifica per il. Il talentuoso spagnolo sconfigge il connazionale Albert-Vinolas? e con il punteggio di 6-1 6-7 5-7 7-6 6-4. Partita folle in cui non è mancato nulla e che probabilmente solopoteva riuscire a non perdere. Da segnalare un paio di recuperi fuori dal normale nel quinto set targati, che sulla sua strada troverà ora Korda o Gasquet. TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Primo set a senso unico dominato dain appena 26 minuti. Dall’1-1, il 2003 di Murcia mette il turbo e conquista cinque giochi consecutivi, assicurandosi una frazione mai ...

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - isa_06000 : RT @FiorinoLuca: Martina #Trevisan e il magic feeling a Parigi ?? Vittorie al Roland Garros: 7 Vittorie agli Australian Open: 1 Vittorie ag… - sportface2016 : #RolandGarros 2022, #Trevisan da urlo: batte #Linette in due set e accede al terzo turno - LaNotifica : Fognini si ritira al secondo turno al Roland Garros - Sport_Fair : #RolandGarros Ottima prestazione di Martina #Trevisan: l'azzurra supera il turno contro Magda Linette -

Finisce senza gloria il2022 di Fabio Fognini. Il ligure, infatti, è costretto al ritiro quando l'olandese Botic van de Zandschulp è avanti 6 - 4 7 - 6(2) 3 - 2 e 40 - 15, a causa di un problema al polpaccio ...Finisce nel peggiore dei modi, con un infortunio ed un ritiro il torneo di Fabio Fognini, uscito di scena al secondo turno del, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il 35enne di Arma di Taggia, n.51 ATP, dopo aver regolato in tre set all'esordio l'australiano Alexei Popyrin, n.102 del ...Si è chiusa la quinta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del Roland Garros 2022 di tennis: in campo, per il secondo turno, la parte bassa, che ha visto oggi la vittoria ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Fabio Fognini è stato costretto al ritiro durante il match di secondo turno del Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa parigina. Il 3 ...