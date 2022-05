“Perché queste sparatorie solo da noi?”. E’ la tua società, caro Biden (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – “Perché queste sparatorie non accadono in altre parti del mondo? Perché vogliamo vivere con queste carneficine?”. Così Joe Biden, durante un discorso ai cittadini americani, dopo la strage nella scuola elementare del Texas, in cui il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo 19 bambini e due adulti. Domande fuori tempo massimo e che fuori dagli Stati Uniti chiunque considera retoriche. Interrogativi funzionali al presidente Usa per giungere a una sin troppo scontata considerazione: “E’ il momento di trasformare il dolore in azione e agire sulle armi”. Perché “l’idea che un 18enne possa entrare in un negozio e acquistare un fucile è sbagliata”. Buongiorno Biden, non serviva certo l’ennesima strage per arrivarci. D’altronde ogni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – “non accadono in altre parti del mondo?vogliamo vivere concarneficine?”. Così Joe, durante un discorso ai cittadini americani, dopo la strage nella scuola elementare del Texas, in cui il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo 19 bambini e due adulti. Domande fuori tempo massimo e che fuori dagli Stati Uniti chiunque considera retoriche. Interrogativi funzionali al presidente Usa per giungere a una sin troppo scontata considerazione: “E’ il momento di trasformare il dolore in azione e agire sulle armi”.“l’idea che un 18enne possa entrare in un negozio e acquistare un fucile è sbagliata”. Buongiorno, non serviva certo l’ennesima strage per arrivarci. D’altronde ogni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi' perché l'Ucraina 'ha bisogno di eroi vivi, e penso… - mcuheartx : theo ha fatto 5 interviste quest’anno e in 4 di queste ha asfaltato giornalisti e ratti perché a lui della diplomazia non interessa - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: «Ho concepito questo lavoro per voce e piano perché queste canzoni nascevano e venivano eseguite così nei salotti. Poi… - Nilic_Kirillov : Arrivato a quel punto in cui non riesco ad aprirmi del tutto nemmeno con lo psichiatra perché ho paura che mi giudi… - purplevir : RT @visiovns: cmq sarò sempre bitter per il fatto che persone agiate possono fare uni anche private senza preoccuparsi di dover lavorare ed… -

Il reddito di cittadinanza diventa una rendita, è rinnovabile per tutta la vita ... perché è fondata su un patto di lavoro, un patto di formazione e un meccanismo di inclusione sociale'. Era il 4 febbraio 2019 quando l'allora premier Giuseppe Conte usava queste parole per ... Esterno Notte è Marco Bellocchio al suo meglio Le ricordo non per cinefilia o altro, ma perché muovevano qualcosa e imparavi qualcosa in nome di quel movimento inaspettato. Tutte queste scene si fondavano su un repentino, inaspettato, brutale e ... AGI - Agenzia Italia ...è fondata su un patto di lavoro, un patto di formazione e un meccanismo di inclusione sociale'. Era il 4 febbraio 2019 quando l'allora premier Giuseppe Conte usavaparole per ...Le ricordo non per cinefilia o altro, mamuovevano qualcosa e imparavi qualcosa in nome di quel movimento inaspettato. Tuttescene si fondavano su un repentino, inaspettato, brutale e ... Perché ridurre il numero dei cinghiali nelle città è così difficile