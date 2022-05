“Mi hanno appena aggredita”. Miriana Trevisan, è successo tutto in pieno giorno (Di mercoledì 25 maggio 2022) Miriana Trevisan aggredita e minacciata. L’ex concorrente del GF Vip 6 si trovava in un parco e ha raccontato tutto poco dopo tra le Storie di Instagram ancora scioccata, con la voce tremolante. La ex stellina di Non è la Rai non era sola quando è successo. Si trovava in un parco con il suo amico Alessandro Duchetti Miriana Trevisan quando è stata aggredita. Stavano scattando delle foto quando un uomo ha iniziato a minacciarli e buttargli addosso la spazzatura, ha raccontato l’ex di Pago. Miriana Trevisan aggredita: cosa è successo “Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie – ha esordito Miriana ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)e minacciata. L’ex concorrente del GF Vip 6 si trovava in un parco e ha raccontatopoco dopo tra le Storie di Instagram ancora scioccata, con la voce tremolante. La ex stellina di Non è la Rai non era sola quando è. Si trovava in un parco con il suo amico Alessandro Duchettiquando è stata. Stavano scattando delle foto quando un uomo ha iniziato a minacciarli e buttargli addosso la spazzatura, ha raccontato l’ex di Pago.: cosa è“Siamostati aggrediti, citirato delle bottiglie – ha esordito...

Advertising

RobertoBurioni : 'Il rischio complessivo è moderato per le persone che hanno più partner sessuali e basso per la popolazione general… - thelifeswind : La stessa persona che ha rifiutato di accompagnarmi ad un concerto con la scusa 'I miei non mi mandano ai concerti'… - appointedluke : @xonedstatoos_ mi hanno appena detto che era una truffa, menomale che non sono andata avanti - TizyErmal200481 : Non sono una dal blocco facile, ma ho appena bloccato una che mi ha rovinato il finale del libro??purtroppo non tutt… - Peppe94477061 : @theboss_1908 @fcin1908it Però boss zangh lo fa davvero questi hanno appena preso alonso lewandosky l anno scorso aubomeyang traore ???? -