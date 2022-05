La magia di Nicolò e i due pali in 3' degli olandesi | il film di Roma - Feyenoord

Advertising

CalcioPillole : Una rete di Nicolò #Zaniolo manda al riposo i giallorossi avanti di un gol nella #UECLfinal #RomaFeyenoord -

Il Sussidiario.net

Nella finale di Conference League, la Roma batte il Feyenoord per 1 - 0 e si aggiudica il primo trofeo europeo della sua storia. Decide il gol di Zaniolo al 32'. Guarda le foto più belle del match...