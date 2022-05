Indennizzo commercianti | importi | pagamento | come funziona nel 2022

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Sostenere economicamente idopo la chiusura dell’attività sino a quando non abbiano raggiunto i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia. Questo è l’obiettivo dell’erogato dall’INPS a fronte della cessazione definitiva dell’attività commerciale. Introdottamisura temporanea dal Decreto legislativo 28 marzo 1996 numero 207 la prestazione è stata resa strutturale dal 1° gennaio 2019 ad opera della Legge 30 dicembre 2018 numero 145 (Manovra 2019). Possono accedervi gli iscritti alla Gestione INPS relativa ai contributi ed alle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali che, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori svolgono: Attività commerciale al minuto in sede fissa, eventualmente abbinata alla somministrazione al pubblico di ...

CorriereCitta : INDCOM, che cos’è l’indennizzo commercianti: a chi spetta, importo e come richiederlo -

Questo è l'obiettivo dell'erogato dall'INPS a fronte della cessazione definitiva dell'attività commerciale. Introdotta come misura temporanea dal Decreto legislativo 28 marzo ...In data 31.12.2021 ho chiuso la mia attività di merceria (aperta a gennaio 2000) e il 28 gennaio 2022 ho inoltrato all'INPS domanda per. Nel mese di dicembre compirò 67 anni di età ma, allo stato attuale, i contributi effettivamente versati ammontano a 17 anni (+ altri 4 anni non versati). Per avere diritto ...Chi non può accedere alla pensione di vecchiaia perché non possiede i contributi lavorativi può chiedere l’assegno sociale. Si tratta di un assegno che nel 1996 ha sostituito la pensione sociale (legg ...Indennizzo commercianti (INDCOM), chiamato anche “bonus di 524 euro” è una misura che spetta a coloro che hanno chiuso l’attività commerciale. L’indennizzo accompagnerà l’ex commerciante fino al raggi ...