Il rombo delle moto per salutare Luca. 'Piccolo mio', in cielo volano palloncini dei suoi colori preferiti (Di mercoledì 25 maggio 2022) SENIGALLIA - L'assordante rombo delle moto per salutare Luca Bergamaschi , proprio come aveva chiesto la mamma. Si sono svolti ieri in Duomo i funerali del 18enne, morto sabato scorso a Casine di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 25 maggio 2022) SENIGALLIA - L'assordanteperBergamaschi , proprio come aveva chiesto la mamma. Si sono svolti ieri in Duomo i funerali del 18enne, morto sabato scorso a Casine di ...

