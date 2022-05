Highlights e gol Roma-Feyenoord 1-0 | finale Conference League 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildei gol e deglidimatch valevole per ladi. A Tirana i giallorossi tornano a sollevare una Coppa quattordici anni dopo: decisiva la rete di Nicolò Zaniolo che sfrutta alla perfezione l’assist di Gianluca Mancini e batte il portiere in uscita. Nella ripresa ilattacca a testa bassa, colpisce anche due legni con altrettanti interventi decisivi di Rui Patricio. Ma laresiste alla grande, la Coppa è dei giallorossi. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Advertising

sportface2016 : Il video dei gol e degli highlights di #RomaFeyenoord #ConferenceLeague - infoitsport : Highlights e Gol Atalanta Juve Primavera: le immagini del match - VIDEO - junews24com : Highlights e Gol Atalanta Juve Primavera: le immagini del match - VIDEO - - Davide_4ne : Stavo riguardando gli highlights di questo scudetto e praticamente Leao dopo il pareggio col Torino ha deciso di vi… - alfonsoguglielm : RT @RZALLONE: @SassuoloUS se il nostro portiere si fosse fatto passare un tiro innocuo tra le gambe e la difesa avesse fatto quel puttanaio… -

... il risultato è 1 - 0, condi Zaniolo al 32'. Per conquistare il titolo nella prima edizione di ...32' Zaniolo ROMA (3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, ...Video/ Venezia Cagliari (0 - 0): sardi senzae retrocessi (Serie A) Al 73' espulso Agostini che ha lasciato il Cagliari in dieci uomini, al 92' minuto, dopo che Lisandru Tramoni aveva ...Gli highlights completi di Roma-Feyenoord match valido per la finale di Conference League. Guarda il video delle azioni salienti ...Roma-Feyenoord: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la finale di Conference League 2021/2022 ...