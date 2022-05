Giro d’Italia 2022, Mathieu Van der Poel: “Ci speravo, ma posso vivere anche senza vincere” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giornata per cuori forti quella vissuta oggi sulle strade del Giro d’Italia 2022. La diciassettesima tappa premia la lunga fuga di Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), giunto da solo sul traguardo di Lavarone dopo aver ripreso e staccato in salita Gijs Leemreize e Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse neerlandese merita un grande elogio per quanto mostrato nel segmento odierno. Ritrovatosi nel drappello dei battistrada il corridore della Alpecin-Fenix ha lanciato un allungo intorno ai 65 km dall’arrivo, per poi involarsi in discesa con il connazionale Leemreize. Peccato per il calo patito sull’asperità conclusiva, ma nel complesso la performance di questo pomeriggio è da sottolineare. Queste le dichiarazioni del figlio d’arte raccolte da Wielerflits: “speravo che continuasse a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Giornata per cuori forti quella vissuta oggi sulle strade del. La diciassettesima tappa premia la lunga fuga di Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), giunto da solo sul traguardo di Lavarone dopo aver ripreso e staccato in salita Gijs Leemreize eVan der. Il fuoriclasse neerlandese merita un grande elogio per quanto mostrato nel segmento odierno. Ritrovatosi nel drappello dei battistrada il corridore della Alpecin-Fenix ha lanciato un allungo intorno ai 65 km dall’arrivo, per poi involarsi in discesa con il connazionale Leemreize. Peccato per il calo patito sull’asperità conclusiva, ma nel complesso la performance di questo pomeriggio è da sottolineare. Queste le dichiarazioni del figlio d’arte raccolte da Wielerflits: “che continuasse a ...

