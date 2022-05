GF Vip, che stoccata dalla nota conduttrice: “Si chiudono lì per mesi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Grande Fratello si conferma una trasmissione divisiva. La conduttrice si schiera contro il programma: “Stanno li per mesi, e invece…” Il Grande Fratello si conferma una delle trasmissioni più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Grande Fratello si conferma una trasmissione divisiva. Lasi schiera contro il programma: “Stanno li per, e invece…” Il Grande Fratello si conferma una delle trasmissioni più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

Efisio31251859 : RT @DavidG__: In Spagna più di 2000 vip hanno pagato per risultare vaccinati senza fare il vaccino. Immagini che in Italia non possa succed… - ponientedelsur : RT @DavidG__: In Spagna più di 2000 vip hanno pagato per risultare vaccinati senza fare il vaccino. Immagini che in Italia non possa succed… - enigmaz666 : RT @DavidG__: In Spagna più di 2000 vip hanno pagato per risultare vaccinati senza fare il vaccino. Immagini che in Italia non possa succed… - yellowstarkin : RT @DavidG__: In Spagna più di 2000 vip hanno pagato per risultare vaccinati senza fare il vaccino. Immagini che in Italia non possa succed… - Marghe94075366 : RT @AngeloMietitore: Politici, vip, giornalisti etc .. sono per lo più testimonial di #Davos ovvero di chi davvero comanda. Ecco perchè sti… -