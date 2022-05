Gazzetta: la scelta di nascondere la violenza di Spezia-Napoli è insensata, puerile e anacronistica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport, Gianfranco Teotino torna sugli scontri tra tifosi durante Spezia-Napoli e sulla scelta di Dazn di non trasmettere immagini di quanto stava accadendo al Picco. “Quanto avvenuto a La Spezia, fra le tifoserie del Napoli e della squadra di casa, è di estrema gravità, e questo l’ha detto pure il presidente della Federcalcio Gravina. Il problema è che ancora non abbiamo capito bene che cosa sia successo. O meglio, ce l’hanno raccontato, i giornali, ma non l’abbiamo potuto vedere. Perché la regia della Lega di Serie A ha deciso, come già in altre occasioni in passato, di non mostrare quel che succedeva e l’emittente licenziataria dei diritti si è adeguata, non utilizzando le telecamere di supporto a disposizione. In un periodo in cui siamo inondati di atroci ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sulladello Sport, Gianfranco Teotino torna sugli scontri tra tifosi durantee sulladi Dazn di non trasmettere immagini di quanto stava accadendo al Picco. “Quanto avvenuto a La, fra le tifoserie dele della squadra di casa, è di estrema gravità, e questo l’ha detto pure il presidente della Federcalcio Gravina. Il problema è che ancora non abbiamo capito bene che cosa sia successo. O meglio, ce l’hanno raccontato, i giornali, ma non l’abbiamo potuto vedere. Perché la regia della Lega di Serie A ha deciso, come già in altre occasioni in passato, di non mostrare quel che succedeva e l’emittente licenziataria dei diritti si è adeguata, non utilizzando le telecamere di supporto a disposizione. In un periodo in cui siamo inondati di atroci ...

