Francesca Cipriani in lingerie, curve bollente sui social: fan in delirio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Francesca Cipriani è tornata incandescente più che mai sui social. La showgilr ha condiviso uno scatto che la ritrae in intimo sul letto, mandando in delirio tutti i fan. La showgirl è entrata nel cuore degli italiani appena ha messo piede nel mondo dello spettacolo. È riuscita a conquistare il pubblico tv e social con la sua simpatia, la sua energia e la sua spontaneità che l’hanno aiutata a farsi strada. Ma i fan sanno molto bene che non passa inosservato la sua fisicità prorompente, un corpo giunonico che ama metterlo in mostra, ottenendo un grande riscontro da parte di chi la segue. fonte foto: AnsaFrancesca Cipriani di certo è una delle donne più famose ed amate nel mondo della tv. Sono tanti gli show ed i reality che l’hanno vista protagonista ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 maggio 2022)è tornata incandescente più che mai sui. La showgilr ha condiviso uno scatto che la ritrae in intimo sul letto, mandando intutti i fan. La showgirl è entrata nel cuore degli italiani appena ha messo piede nel mondo dello spettacolo. È riuscita a conquistare il pubblico tv econ la sua simpatia, la sua energia e la sua spontaneità che l’hanno aiutata a farsi strada. Ma i fan sanno molto bene che non passa inosservato la sua fisicità prorompente, un corpo giunonico che ama metterlo in mostra, ottenendo un grande riscontro da parte di chi la segue. fonte foto: Ansadi certo è una delle donne più famose ed amate nel mondo della tv. Sono tanti gli show ed i reality che l’hanno vista protagonista ...

ClodiaMM : RT @sambrid_xk: Bianca Berlinguer: “Ma come è possibile che Finlandia e Svezia possano aderire subito alla NATO. Mentre l’Ucraina, secondo… - swftscrsn : RT @ciccio_co: IN CHE SENSO FRANCESCA CIPRIANI NELL'ALBUM DI MYSS KETA - Marilen97832318 : RT @sambrid_xk: Bianca Berlinguer: “Ma come è possibile che Finlandia e Svezia possano aderire subito alla NATO. Mentre l’Ucraina, secondo… - PapaItaliano4 : RT @sambrid_xk: Bianca Berlinguer: “Ma come è possibile che Finlandia e Svezia possano aderire subito alla NATO. Mentre l’Ucraina, secondo… - ontoxy : RT @sambrid_xk: Bianca Berlinguer: “Ma come è possibile che Finlandia e Svezia possano aderire subito alla NATO. Mentre l’Ucraina, secondo… -