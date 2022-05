ELVIS: presentato oggi Fuori Concorso al Festival di Cannes (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dal visionario regista candidato all’Oscar® Baz Luhrmann, arriva sul grande schermo ELVIS, uno spettacolo epico che esplora la vita e la musica di ELVIS Presley. Protagonisti del film, Austin Butler e il premio Oscar® Tom Hanks. Di cosa parla ELVIS presentato oggi Fuori Concorso a Cannes? Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di ELVIS (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dal visionario regista candidato all’Oscar® Baz Luhrmann, arriva sul grande schermo, uno spettacolo epico che esplora la vita e la musica diPresley. Protagonisti del film, Austin Butler e il premio Oscar® Tom Hanks. Di cosa parla? Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di(Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna ...

comingsoonit : I #Maneskin, con la loro versione di If I Can Dream, fanno parte della colonna sonora di #Elvis, il film di Baz Luh… - Vale41229116 : TODAY IS THE DAY: oggi verrà presentato a Cannes il film 'Elvis' con la colonna sonora cantata dai Måneskin. Sia… - MovieTrainercom : Buongiorno! Diamoci la carica con il nuovo trailer di #Elvis, il film di #BazLuhrmann, con #AustinButler e… - uozzart : Il film Elvis sarà presentato mercoledì 25 maggio in anteprima mondiale Fuori Concorso al Festival di Cannes. I Mån… - Fradis_Wolfstar : Ma #Elvis quando sarà presentato a #Cannes2022 ? -