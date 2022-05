Controlli periodici e sole nella giusta dose: così previeni il melanoma (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il melanoma colpisce ogni anno circa 11.00 persone in Italia, con un picco incidenza tra i 30 e i 40 anni (anche se può comparire in età avanzata). In alcuni casi compare ex novo, in altri può nascere su un nevo che degenera. Pur essendo molto aggressivo, però, questo tumore della pelle, se scoperto in fase iniziale, può essere “curato” attraverso la chirurgia. Diagnosi precoce: è questa, quindi, la parola chiave. Come? Attraverso un regolare controllo e auto-controllo dei nevi. Ma ogni quanto bisognerebbe farlo? E quali sono i segni sospetti che devono mettere in allarme? Lo abbiamo chiesto al dottor Antonello De Bitonto, responsabile dell’unità di dermatologia del Policlinico San Marco e dell’ambulatorio di dermatologia del Policlinico San Pietro e dermatologo di Smart Clinic, struttura sanitaria del Gruppo San Donato all’interno del Centro Commerciale Le Due Torri ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilcolpisce ogni anno circa 11.00 persone in Italia, con un picco incidenza tra i 30 e i 40 anni (anche se può comparire in età avanzata). In alcuni casi compare ex novo, in altri può nascere su un nevo che degenera. Pur essendo molto aggressivo, però, questo tumore della pelle, se scoperto in fase iniziale, può essere “curato” attraverso la chirurgia. Diagnosi precoce: è questa, quindi, la parola chiave. Come? Attraverso un regolare controllo e auto-controllo dei nevi. Ma ogni quanto bisognerebbe farlo? E quali sono i segni sospetti che devono mettere in allarme? Lo abbiamo chiesto al dottor Antonello De Bitonto, responsabile dell’unità di dermatologia del Policlinico San Marco e dell’ambulatorio di dermatologia del Policlinico San Pietro e dermatologo di Smart Clinic, struttura sanitaria del Gruppo San Donato all’interno del Centro Commerciale Le Due Torri ...

