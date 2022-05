Advertising

Luca779552871 : @KongoSauvage @marifcinter Sono voci insistenti a su Shenzhen.e a quanto pare,non hanno risolto i problemi del 2020… - StefaniSer : Adesso cosa farà #Biden, corromperà il Premier indiano #NarendraModi per istigare la Cina? - radioitaliacina : La #Cina adotterà misure per stabilizzare la performance economica e mantenere i principali indicatori economici en… - paoloigna1 : la #Cina cerca di 'scongelare' le relazioni con l'#Australia - LUCATHENERD : RT @VittoMaccarrone: #Biden, in una conferenza stampa l’incontro con il premier giapponese #Kishida a #Tokyo, ha appena affermato che gli #… -

Agenzia askanews

La, dopo un trentennio di crescita sostenuta, per la prima volta nel primo trimestre 2020 andò ... "In alcune province solo il 30 per cento delle attività hanno riaperto", ha affermato il. ..."Cercheremo di assicurarci che l'economia cresca nel secondo trimestre" ha detto ilsottolineando comunque come l'andamento e' molto lontano dall'obiettivo di crescita annua del 5,5%. Nel ... Cina, premier: difficile riprendere il passo della crescita Roma, 25 mag. (askanews) - La Cina farà fatica a riprendere il passo della crescita in un momento di difficoltà economica innescata da fattori ...Roma, 25 mag. (askanews) - La Cina farà fatica a riprendere il passo della crescita in un momento di difficoltà economica innescata da fattori come il permanere della pandemia Covid-19. A segnalarlo o ...