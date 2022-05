Caldo, per quanto ne abbiamo ancora? almeno fino a venerdì temperature oltre i 30 gradi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sembra una tipica giornata di fine giugno, invece siamo solo al 25 maggio. Oggi si sta registrando la più insolita ondata di Caldo dell’anno, alle 15 la temperatura esterna era di 36 gradi a Palermo. Questa particolare ondata di Caldo va avanti da più di una settimana e non accenna a smettere. La si avverte non solo al tatto, i casi di allergia ai pollini e ad altre particelle sono esplosi proprio oggi: continui starnuti, nasi arrossati e irritati, occhi gonfi, sonnolenza, sono questi i sintomi che stanno prevalendo in una semplice giornata di ‘primavera’ anche se oggi può sembrar tutto tranne che primavera. Poi un altro particolare, ogni volta che le temperature salgono a 30 o più gradi scoppia un incendio o sulle colline interne o direttamente su quelle che sovrastano il capoluogo siciliano. Non si ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sembra una tipica giornata di fine giugno, invece siamo solo al 25 maggio. Oggi si sta registrando la più insolita ondata didell’anno, alle 15 la temperatura esterna era di 36a Palermo. Questa particolare ondata diva avanti da più di una settimana e non accenna a smettere. La si avverte non solo al tatto, i casi di allergia ai pollini e ad altre particelle sono esplosi proprio oggi: continui starnuti, nasi arrossati e irritati, occhi gonfi, sonnolenza, sono questi i sintomi che stanno prevalendo in una semplice giornata di ‘primavera’ anche se oggi può sembrar tutto tranne che primavera. Poi un altro particolare, ogni volta che lesalgono a 30 o piùscoppia un incendio o sulle colline interne o direttamente su quelle che sovrastano il capoluogo siciliano. Non si ...

