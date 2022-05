Alfonso Signorini ha scelto la prima opinionista, il nome in trattativa (Di mercoledì 25 maggio 2022) A settembre, come già sappiamo, tornerà il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Anche quest’anno il conduttore ha scelto di cambiare aria nello studio non rinnovando le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che – per dovere di cronaca – aveva già preannunciato di non voler tornare. Chi prenderà il loro posto? La prima ipotesi trapelata online e rivelata da Ivan Rota era la combo Amanda Lear e Cristiano Malgioglio. Idea immediatamente naufragata perché la Lear non sarebbe interessata e la zia Malgy a settembre ha un impegno con Carlo Conti ed il suo Tale e Quale Show. Chi chiamare quindi? TvBlog ha rivelato che il primo nome in trattativa sarebbe quello di Katia Ricciarelli, grande amica di Alfonso Signorini nonché ex vippona. La ... Leggi su biccy (Di mercoledì 25 maggio 2022) A settembre, come già sappiamo, tornerà il Grande Fratello Vip di. Anche quest’anno il conduttore hadi cambiare aria nello studio non rinnovando le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che – per dovere di cronaca – aveva già preannunciato di non voler tornare. Chi prenderà il loro posto? Laipotesi trapelata online e rivelata da Ivan Rota era la combo Amanda Lear e Cristiano Malgioglio. Idea immediatamente naufragata perché la Lear non sarebbe interessata e la zia Malgy a settembre ha un impegno con Carlo Conti ed il suo Tale e Quale Show. Chi chiamare quindi? TvBlog ha rivelato che il primoinsarebbe quello di Katia Ricciarelli, grande amica dinonché ex vippona. La ...

Advertising

Darkrooom1 : La vostra estrema idiozia non perde occasione di manifestarsi,sono contenta che ora siano con Alfonso Signorini,una… - aranzullalover : Gli unici consigli che Alfonso Signorini saranno sul fare robe trash tutte e tre insieme. Come bruciarsi una vittoria. #jeru - Alessia54729764 : @martililliu @sonounafatina_ Alfonso signorini - MicheleAngeril : Alfonso Signorini è un bravo conduttore. Fonte: Scherzi a parte. #jeru - fabbriearthpag1 : Come posso contattare Alfonso Signorini? #gfvip -