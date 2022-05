19 bambini e 2 adulti uccisi in una scuola elementare in Texas (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’assassino, che è stato in seguito ucciso al termine di uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia, si chiamava Salvador Ramos, 18 anni, ed era un ex alunno della scuola elementare in cui ha aperto il fuoco, la Elementary School di Uvalde, vicino a San Antonio, che conta circa 600 studenti. La stima riporta 19 bambini uccisi e 2 insegnanti: si tratta di uno dei massacri peggiori nella storia degli USA, e ricorda il massacro di Sandy Hook del 2012, quando il 20enne Adam Lanza uccise 26 persone di cui 20 bambini. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la stampa, Ramos ha sparato prima a sua nonna a casa sua, ferendola, poi è corso nella scuola e ha iniziato a sparare, intorno alle 13, ora locale: i soccorritori sono arrivati alle 13.06, ma in quei 6 minuti Ramos aveva già ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’assassino, che è stato in seguito ucciso al termine di uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia, si chiamava Salvador Ramos, 18 anni, ed era un ex alunno dellain cui ha aperto il fuoco, la Elementary School di Uvalde, vicino a San Antonio, che conta circa 600 studenti. La stima riporta 19e 2 insegnanti: si tratta di uno dei massacri peggiori nella storia degli USA, e ricorda il massacro di Sandy Hook del 2012, quando il 20enne Adam Lanza uccise 26 persone di cui 20. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la stampa, Ramos ha sparato prima a sua nonna a casa sua, ferendola, poi è corso nellae ha iniziato a sparare, intorno alle 13, ora locale: i soccorritori sono arrivati alle 13.06, ma in quei 6 minuti Ramos aveva già ...

Agenzia_Ansa : Il senatore del Texas Roland Gutierrez ha detto che i ranger dello stato lo hanno informato che il bilancio della s… - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - tg2rai : #UltimOra, #StatiUniti, sparatoria alla #RobbElementaryschool di Uvalde in #Texas. 21 vittime di cui 19 bambini e 2… - v3rd3acqua : RT @DaniloQuintoRM: Un ragazzo spara in una #scuola #elementare del #Texas: muoiono 19 #bambini e 2 #adulti. Questa è la #democrazia #ameri… - anfo13 : #ORRORE! #Texas, strage di bambini in una scuola elementare: uccisi 19 bambini e tre adulti Colpito a morte l'assassino, un18enne -