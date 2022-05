Via alla petizione contro il Reddito di Cittadinanza (Di martedì 24 maggio 2022) È arrivata questa mattina la notizia che vedrebbe Italia Viva aprire una petizione contro il Reddito di Cittadinanza. “Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione” ha scritto su Facebook il leader del partito Matteo Renzi, sottolineando la volontà del suo gruppo di “cambiare soprattutto il mondo del lavoro per i più giovani”. Il RdC è “uno strumento sbagliato” Il coordinatore nazionale di Italia Viva dà supporto a Renzi definendo il Reddito di Cittadinanza “uno strumento sbagliato” che “va riscritto tutto”. “Siamo al paradosso che spendiamo un sacco dissolvi ma ci sono poveri senza aiuto, disoccupati senza proposte di lavoro, aziende senza lavoratori, più lavoro nero” scrive Rosato sui social. Aggiunge poi che “ci vogliono più soldi per la lotta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) È arrivata questa mattina la notizia che vedrebbe Italia Viva aprire unaildi. “Dal 15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l’abolizione” ha scritto su Facebook il leader del partito Matteo Renzi, sottolineando la volontà del suo gruppo di “cambiare soprattutto il mondo del lavoro per i più giovani”. Il RdC è “uno strumento sbagliato” Il coordinatore nazionale di Italia Viva dà supporto a Renzi definendo ildi“uno strumento sbagliato” che “va riscritto tutto”. “Siamo al paradosso che spendiamo un sacco dissolvi ma ci sono poveri senza aiuto, disoccupati senza proposte di lavoro, aziende senza lavoratori, più lavoro nero” scrive Rosato sui social. Aggiunge poi che “ci vogliono più soldi per la lotta ...

