Un'altra notte di incendi dolosi ad Aranova e Granaretto (Di martedì 24 maggio 2022) Fiumicino – "Purtroppo ieri è stata Un'altra notte di incendi dolosi nel nord del nostro territorio. Focolai si sono verificati sia ad Aranova che a Granaretto. Nonostante il pronto intervento delle forze dell'ordine, la situazione desta grande preoccupazione proprio per la natura dolosa di questi incendi. Già l'anno scorso si verificarono in zona molti incendi dolosi, che solo per un colpo di fortuna non hanno provocato gravi situazioni di pericolo. Vorremmo evitare però di rivivere anche quest'anno la stessa situazione. Chiediamo a chiunque veda o sappia qualcosa in proposito di sporgere subito denuncia presso le autorità competenti. In attesa che si apra in tempi brevi il nuovo presidio dei Vigili del Fuoco di Palidoro per cui ...

