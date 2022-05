Tsonga | fine del viaggio | ' Non ero pronto a ricevere tanto amore'

(Di martedì 24 maggio 2022) "Oggi è un gran giorno, è arrivato il momento di dire addio al tennis. Mi sono battuto per essere il migliore possibile, non eroa tutto questo". Jo - Wilfriedsaluta così il suo ...

AlessioGradogna : Il destino alla fine gli ha giocato un maledetto scherzo, ma la sua ultima partita è stata bellissima, la cerimonia… - s0uImatt : bravissimo tsonga, mi dispiace perché non si meritava una fine così :( comunque casper al solito dimostra una grand… -

Contro i big si è spesso esaltato, quando i tifosi gli cantavano "boumaye" facendo il verso al celebre coro per Muhammad Ali a cui è stato spesso accostato per un'innegabile somiglianza. Quel ...... che è numero 122 del ranking: ha impiegato un bel po' di tempo per carburare ma allaha fatto ...il suo titolo numero 14 al Roland Garros e il padrone di casa francese Jo - Wilfried...'Oggi è un gran giorno, è arrivato il momento di dire addio al tennis. Mi sono battuto per essere il migliore possibile, non ero pronto a ...Il francese lascia il tennis professionistico dopo più di vent'anni di carriera: il suo ultimo ballo è andato in scena sul Court Philippe Chatrier ...