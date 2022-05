Sulle concessioni balneari trovato un accordo al ribasso per tutti (Di martedì 24 maggio 2022) Serviva un accordo, un’intesa, o per dirla con un termine molto politico, un compromesso che potesse permettere a tutte le parti in causa seppur di non dire «abbiamo vinto» almeno di poter affermare «Non abbiamo perso». Ma alla fine, davanti al muro del voto di fiducia posto dal premier Mario Draghi ecco che la vicenda infinita delle concessioni balneari sembra essere arrivata alla sua pagina conclusiva. Appuntamento a lunedì prossimo, 30 maggio al Senato, con l’approdo in aula dell’emendamento del governo al ddl Concorrenza che di fatto sta bloccando il Pnrr, soprattutto il via libera all’arrivo dei fondi europei. L’accordo è stato trovato in giornata partendo dalla bozza di accordo presentata dal Viceministro Fratin (Forza Italia) a nome di tutto l’esecutivo in Commissione Industria ... Leggi su panorama (Di martedì 24 maggio 2022) Serviva un, un’intesa, o per dirla con un termine molto politico, un compromesso che potesse permettere a tutte le parti in causa seppur di non dire «abbiamo vinto» almeno di poter affermare «Non abbiamo perso». Ma alla fine, davanti al muro del voto di fiducia posto dal premier Mario Draghi ecco che la vicenda infinita dellesembra essere arrivata alla sua pagina conclusiva. Appuntamento a lunedì prossimo, 30 maggio al Senato, con l’approdo in aula dell’emendamento del governo al ddl Concorrenza che di fatto sta bloccando il Pnrr, soprattutto il via libera all’arrivo dei fondi europei. L’è statoin giornata partendo dalla bozza dipresentata dal Viceministro Fratin (Forza Italia) a nome di tutto l’esecutivo in Commissione Industria ...

