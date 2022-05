Scatta l' allarme in Lombardia | c' è il primo caso di vaiolo delle scimmie Un sospetto sul contagio | cosa è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022)diin. Il laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'Ospedale Sacco ha confermato la diagnosi di positività del campione prelevato da un paziente che presentava sintomi riconducibili al. C'è però un. È stato attivato il contact tracing. Il ceppo non è autoctono ma arriva dall'estero e potrebbe essere correlato ai focolai che si stanno registrando in Germania, Portogallo e Spagna (Canarie). Dunque dopo i casi in Toscana iladesso si sposta anche in. Su questa nuova emergenza è intervenuto il professor Matteo Bassetti del ...