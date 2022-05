Roma - Feyenoord, tifosi olandesi choc a Tirana: fanno pipì sul bus della Roma (Di martedì 24 maggio 2022) Alla vigilia della finale di Conference League tra Roma Feyenoord il clima è già infuocato . A Tirana gli animi si sono surriscaldati dopo un video, diventato virale in pochi minuti, in cui dei tifosi ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Alla vigiliafinale di Conference League trail clima è già infuocato . Agli animi si sono surriscaldati dopo un video, diventato virale in pochi minuti, in cui dei...

Advertising

OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - SkySport : ?????? Tirana accoglie così Mourinho ? Roma-Feyenoord mercoledì alle 21:00 LIVE su Sky Sport Uno ? ?? @angelomangiante… - Piu_Europa : E' incredibile. Domani si gioca la finale di #ConferenceLeague tra #AsRoma e #Feyenoord a #Tirana, in Albania. E… - CorJuve : RT @S9meraviglie: #ConferenceLeague #Feyenoord & #Roma #Mourinho Hanno scambiato per una latrina.. ?? ?????? - infoitsport : Roma-Feyenoord, Van Gaal: “Mourinho si difenderà, è la sua indole” -