Renzi | dal 15 giugno la raccolta firme per il referendum sull’abolizione del reddito di cittadinanza

(Di martedì 24 maggio 2022) Il senatore Matteolancia ladiper ilsuldi. Il leader di Italia Viva ha annunciato su Facebook che dal 15partirà la: «Vogliamo abolire ildie come previsto dalla legge dal 15partirà laufficiale di. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani». Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato gli ha fatto eco su Fb: «Dal 15partiamo per ladiper l’abolizione deldi. Strumento ...

VeronaSera

15 giugno partiamo per la raccolta di firme per l'abolizione ", scrive il leader Matteosu Facebook, sottolineando che il suo partito vuole "soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i ...L'obiettivo del 3% non sembrerebbe essere lontanissimo anche per Italia viva , ma il partito di Matteoda tempo appare essersi inchiodato alle percentuali indicatesondaggio in virtù della ... Dal Pd a Bertucco critiche a Renzi per il suo appoggio a Tosi. Verso il voto scotomizzando l'ipotesi ballottaggio Matteo Renzi lancia la raccolta di firme per il referendum sul reddito ... Il leader di Italia viva ora annuncia tramite Facebook che dal 15 giugno partirà la raccolta firme. «Vogliamo abolire il ...Secondo l’ultimo sondaggio di Swg il Partito Democratico avrebbe ridotto il distacco con Fratelli d’Italia a meno di un punto ...