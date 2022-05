Per fermare gli incendi Barcellona si affida a un pastore e 150 pecore, ecco perché (Di martedì 24 maggio 2022) Nel cuore verde di Barcellona un pastore pascola ogni giorno il suo gregge di 150 pecore e capre. Il loro scopo principale però non è produrre lana, latte, carne o formaggi, ma quello di prevenire gli incendi nella capitale della... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) Nel cuore verde diunpascola ogni giorno il suo gregge di 150e capre. Il loro scopo principale però non è produrre lana, latte, carne o formaggi, ma quello di prevenire glinella capitale della...

