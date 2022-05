Napoli - Mathias Olivera, terminate le visite mediche (Di martedì 24 maggio 2022) Mathias Olivera arrivato questa mattina a Roma ha terminato le visite mediche con il Napoli. L'uruguaiano all'uscita dalla struttura ha incontrato un tifoso che gli ha fatto indossare già una sciarpa azzurra. Si attende solo l'annuncio ufficiale per quello che sarà il secondo acquisto estivo del Napoli, dopo il georgiano Kvaratskhelia. Olivera Classe 1997 ( 24 anni ) arriva dal Getafe, è un Terzino sinistro con spiccate caratteristiche offensive, il 27 gennaio 2022 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 0-1 contro il Paraguay. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 24 maggio 2022)arrivato questa mattina a Roma ha terminato lecon il. L'uruguaiano all'uscita dalla struttura ha incontrato un tifoso che gli ha fatto indossare già una sciarpa azzurra. Si attende solo l'annuncio ufficiale per quello che sarà il secondo acquisto estivo del, dopo il georgiano Kvaratskhelia.Classe 1997 ( 24 anni ) arriva dal Getafe, è un Terzino sinistro con spiccate caratteristiche offensive, il 27 gennaio 2022 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 0-1 contro il Paraguay.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PRESO MATHIAS OLIVEIRA DAL GETAFE Il terzino domani effettuerà le visite mediche… - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - DiMarzio : #Calciomercato: il @sscnapoli è pronto ad accogliere #Olivera - Pall_Gonfiato : #Napoli, terminate le visite mediche per #MathiasOlivera: sarà il secondo acquisto - partenopeoswiss : RT @MGuardasole: L'arrivo di Mathias #Olivera a Villa Stuart per le visite mediche col #Napoli, in compagnia del suo agente Pablo Boselli h… -