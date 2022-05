Milano, arriva il primo Festival del ciclo mestruale: dialogo e divertimento per abbattere i tabù (Di martedì 24 maggio 2022) Tre giorni dedicati… alle mestruazioni! Ma non solo, tranquilli. arriva a Milano il primo Festival del ciclo mestruale, che per tre giorni, dal 17 al 19 giugno, nelle cornici del Mare Culturale Urbano (Via G. Gabetti, 15), al Nuovo Armenia (via Livigno, 9) e al Rob de Matt (Via Enrico Annibale Butti, 18), darà spazio e tempo ai ‘discorsi da donne’, che vanno dal menarca all’endometriosi, dai disturbi premestruali alla Tampon Tax, ma che affronteranno anche temi come la salute e l’igiene mestruale, l’impatto ambientale, fino alla discriminazione di genere, alla transfobia e alle guerre. Perché una donna non smette di avere il ciclo solo perché intorno a lei si combatte. Confrontarsi, dialogare e divertire parlando di ciclo A ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 24 maggio 2022) Tre giorni dedicati… alle mestruazioni! Ma non solo, tranquilli.ildel, che per tre giorni, dal 17 al 19 giugno, nelle cornici del Mare Culturale Urbano (Via G. Gabetti, 15), al Nuovo Armenia (via Livigno, 9) e al Rob de Matt (Via Enrico Annibale Butti, 18), darà spazio e tempo ai ‘discorsi da donne’, che vanno dal menarca all’endometriosi, dai disturbi premestruali alla Tampon Tax, ma che affronteranno anche temi come la salute e l’igiene, l’impatto ambientale, fino alla discriminazione di genere, alla transfobia e alle guerre. Perché una donna non smette di avere ilsolo perché intorno a lei si combatte. Confrontarsi, dialogare e divertire parlando diA ...

