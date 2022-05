Maria Chiara Giannetta stanca di Don Matteo? La rivelazione fa pensare

Leggi su chenews

(Di martedì 24 maggio 2022)di Don? Dopo tanti anni protagonista della famosa serie tv di Rai Uno ammette qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. Non ha certamente bisogno di presentazioni la notissima attrice che non solo è stata una delle protagonista di Sanremo 2022 ma che ormai da tempo è davvero un volto di punta delle fiction italiane, tra di loro anche Donche proprio in queste settimane è in onda con la stagione numero tredici. Il suo ruolo come tutti sanno è quello del capitano Anna Olivieri alle prese con l’intrigata storia d’amore con il pm Marco Nardi. Un successo davvero indiscusso ma che forse hato la giovane. Ansa“E’ arrivato tutti insieme come una valanga” ha affermato la giovane attrice nella ...